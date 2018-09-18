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Especialista fala sobre ataque de tubarão envolvendo capixaba

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 19:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 set 2018 às 19:00
O capixaba Arthur Medici, de 26 anos, morreu depois de ser atacado por um tubarão na baía de Cape Cod, no parque nacional Newcomb Hollow Beaching, em Massachusetts, Estados Unidos, no último sábado (15). Na explicação de Lupércio Araújo Barbosa, biólogo do Instituto Orca, este tipo de evento tem a ver com o comportamento que as espécies de tubarões apresentam no ambiente marinho. Na sua explicação, neste tipo de caso, os tubarões passam a ver aos humanos de forma similar a que enxergam animais marinhos de menor porte, o que ocasiona nesse tipo de ataque.
“Todas as espécies de tubarões são cosmopolitas, ou seja, elas estão em diversos oceanos, mares e continentes. É óbvio que em alguns lugares têm uma concentração maior de tubarões e isso se dá principalmente pelo equilíbrio do meio ambiente e pela quantidade de alimentos disponíveis. Existem registros de espécies de tubarões que passam pelas praias, porém os milhares que são capturados nas redes e que servem para alimentar os homens não é divulgado”, explica.
O fenômeno também pode estar associado ao aumento na população humana, assim como um aumento no interesse por esportes aquáticos. Ele também explica que as espécies ameaçadas de extinção, são o tubarão-branco, tubarão-tigre e cabeça-chata, também merecem a devida atenção porque conforme o processo de extinção passa-se também a influenciar na maneira na qual eles passam a atuar no ecossistema.
Na costa do Espírito Santo, os lugares que tem mais possibilidade de ocorrer esse tipo de ocorrência são no Litoral de Linhares (região do Rio Doce), Guarapari e em Anchieta. Outro fator que pode trazer tubarões para a costa de um estado é quando tem uma carcaça de baleia se desloca para a costa.
Entrevista - Fabio Botacin - Lupércio Barbosa - 18-09-18.mp3

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