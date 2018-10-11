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Especialista explica sobre a diferença do voto branco e nulo

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 19:17

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 out 2018 às 19:17
Voto branco e nulo. A discussão eleitoral continua em alta no país e, com isso, os mitos e verdades com relação ao sistema eleitoral também voltam a aparecer. Nas regras atuais, na apuração da eleição, só são considerados os votos válidos. Além disso, o Código Eleitoral afirma que, mesmo se mais da metade dos eleitores votar nulo, a eleição não vai ser suspensa. Mas qual é a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? Saiba mais na entrevista com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Helio Maldonado.
Entrevista - Fabio Botacin - Helio Maldonado - 11-10-18.mp3

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