Especialista explica sobre a diferença do voto branco e nulo

Voto branco e nulo. A discussão eleitoral continua em alta no país e, com isso, os mitos e verdades com relação ao sistema eleitoral também voltam a aparecer. Nas regras atuais, na apuração da eleição, só são considerados os votos válidos. Além disso, o Código Eleitoral afirma que, mesmo se mais da metade dos eleitores votar nulo, a eleição não vai ser suspensa. Mas qual é a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? Saiba mais na entrevista com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Helio Maldonado.