Especialista explica situação de imigrantes venezuelanos no ES

Venezuelanos desembarcam em área próximo à rodoviária de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os indígenas venezuelanos que foram abandonados no município de Vitória na última terça-feira (16) foram acolhidos pela administração municipal e seguem em um abrigo, desta vez localizado na Rodovia Serafim Derenzi. As famílias saíram da cidade de Teixeira de Freitas, localizada no sul da Bahia, em um ônibus e deixadas em um terreno próximo à rodoviária. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello ACNUR/ONU para refugiados e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Brunela Vicenzi, que acompanha ao caso, explica a situação desse grupo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Brunela Vicenzi - 18-08-22

Brunela Vicenzi explica que os venezuelanos que desembarcaram na rodoviária são indígenas e têm dificuldade para se comunicar em português. "Eles são venezuelanos e indígenas, falando a sua própria língua que não conhecemos por aqui. Estamos acompanhando o caso e vamos oferecer curso de português na Ufes para os que quiserem e iremos intermediar os contatos com as autoridades", informou.

Do Iraque à Líbia, de onde são os refugiados no Espírito Santo

'No nosso Estado, a maioria das pessoas em situação de migração forçada encontra-se em duas situações: na condição de refugiadas ou na condição de detentoras de vistos humanitários em razão das Portarias 13 e 9 do Ministério da Justiça, a primeira para cidadãos haitianos e a segunda para cidadãos venezuelanos', detalha.

Há ainda grupos e pessoas de outros países residindo em nosso Estado, também em situação de alta vulnerabilidade, ou seja, com pedido de refúgio ou de visto humanitário, sendo elas do Iraque, Líbia, República Democrática do Congo e Guiné-Bissau. 'Todas as pessoas que aqui residem encontram apoio na Universidade Federal do Espírito Santo, por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR). A cátedra é fruto de um termo de cooperação assinado pela Ufes com o ACNUR que existe desde 2015', explica Brunela.

"O Brasil, tradicionalmente, é um país receptivo. Não é de hoje o histórico de migração para o Espírito Santo também. Porém, a migração atual tem um quê de diferente, pois agora o Estado passa a receber pessoas vindas de localidades onde são perseguidas ou onde enfrentam crises ambientais, alimentares e sanitárias. O papel do Estado passa a ser então o de acolher e prover com tudo o que for necessário uma vida digna àqueles que nos buscam para refúgio ou acolhimento", conclui a professora.

O que diz a Prefeitura de Vitória