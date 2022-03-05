Especialista explica: quantas horas de sono são necessárias para cada idade?

O assunto é sono! Crédito: Unsplash

Você tem ideia da quantidade certa de repouso que o nosso corpo precisa e que a conta pode mudar de acordo com a faixa etária? Entidades especializadas em Medicina do Sono elaboraram uma cartilha, com base em evidências científicas, com orientações que levam em consideração a necessidade mínima de repouso para cada faixa etária, mas que podem sofrer variações de acordo com os limites de cada corpo. Afinal, cada indivíduo é único, reforçam os especialistas. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Simone Prezotti, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz -Simone Prezotti - 05-03-22

No caso da Associação Brasileira do Sono, a recomendação da Cartilha da Semana do Sono 2020 (que segue as diretrizes da National Sleep Foundation, além de ser semelhante às orientações da Academia norte-americana de Pediatria) é a seguinte:

Recém-nascido (0 a 3 meses): 14 a 18 horas por dia, em média (sendo aceitável entre 11 e 19 horas);

Bebê (4 a 11 meses): 12 a 15 horas por dia (sendo aceitável entre 10 e 18 horas);

Um a dois anos: 11 a 14 horas por dia (sendo aceitável entre 9 e 16 horas);

Três a cinco anos: 10 a 13 horas (sendo aceitável entre 8 e 14 horas);

Seis a 13 anos: 9 a 11 horas (sendo aceitável ente 7 a 12 horas);

14 a 17 anos: 8 a 10 horas (sendo aceitável entre 7 e 11 horas);

18 a 25 anos: 7 a 9 horas (sendo aceitável entre 6 e 11 horas);

26 a 64 anos: 7 a 9 horas (sendo aceitável entre 6 e 10 horas);