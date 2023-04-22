Especialista explica o crescimento dos diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Os números mostram que a detecção do Transtorno do Espectro Autista (TEA) está em franco crescimento. Uma pesquisa recém-publicada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos revela que 1 a cada 36 crianças americanas com menos de 8 anos têm autismo. Há 2 anos, era 1 a cada 44. Em 1960, era 1 a cada 2,5 mil. Infelizmente, não existem trabalhos epidemiológicos do tipo realizados no Brasil. Mas, afinal, por que o diagnóstico de casos de autismo cresce tanto? Embora não existam respostas definitivas para essa pergunta, especialistas suspeitam que a maior conscientização sobre o tema seja a principal explicação para o fenômeno. Em entrevista à CBN Vitória, o neurologista Infantil e especialista em autismo, Thiago Gusmão, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!