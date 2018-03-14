Especialista explica impacto das mudanças climáticas para o ES

Em meio aos debates que acontecem, em todo o mundo, sobre os impactos das mudanças climáticas para o planeta a realidade local, no Espírito Santo, também merece atenção. É o que aponta o professor e pesquisador em climatologia, Carlos Nobre. Segundo ele, estudos apontam que o nível do mar vai subir de 40 a 60 cm no Espírito Santo até o final deste século, e a paisagem capixaba poderá ser tomada pelo semiárido. Ele é o convidado do CBN Cotidiano para detalhar o cenário.