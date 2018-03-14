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Especialista explica impacto das mudanças climáticas para o ES

Publicado em 14 de Março de 2018 às 19:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 mar 2018 às 19:30
Em meio aos debates que acontecem, em todo o mundo, sobre os impactos das mudanças climáticas para o planeta a realidade local, no Espírito Santo, também merece atenção. É o que aponta o professor e pesquisador em climatologia, Carlos Nobre. Segundo ele, estudos apontam que o nível do mar vai subir de 40 a 60 cm no Espírito Santo até o final deste século, e a paisagem capixaba poderá ser tomada pelo semiárido. Ele é o convidado do CBN Cotidiano para detalhar o cenário.
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Nobre - 14-03-18.mp3

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