Especialista explica como identificar sinais de relacionamento abusivo

A modelo e apresentadora Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. Ela relatou aos policiais que teve o braço pressionado por uma porta e que o marido ameaçou agredi-la com uma cabeçada. O caso repercutiu nas redes sociais e levantou a questão sobre relacionamento abusivo. Em entrevista à CBN Vitória, a advogada criminalista e especialista em crimes de gênero, Fayda Belo, alerta que a violência contra mulher nem sempre é identificada pelas vítimas.
