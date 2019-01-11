Especialista explica como funciona o modelo de capitalização da Previdência

O governo vai incluir o modelo de capitalização na proposta de reforma da Previdência que será enviada ao Congresso em fevereiro. A informação foi dada nesta semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A capitalização é uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro, na qual o dinheiro é investido individualmente, ou seja, não 'se mistura' com o dos demais trabalhadores.