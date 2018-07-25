Especialista explica cenário do acidente em Portocel

Na última terça-feira (24), o acidente no porão de um navio liberiano atracado em Portocel, no litoral Norte do Espírito Santo, deixou três mortos e um ferido. A suspeita inicial é de um vazamento de gás. As atividades do porto foram suspensas e as causas do ocorrido estão sendo investigadas. As vítimas que morreram eram trabalhadores portuários.