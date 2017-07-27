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Especialista explica as propostas na reforma do setor elétrico

Especialistas defendem a necessidade de uma reforma do setor elétrico brasileiro. Convidamos o diretor de Regulação e Gestão em Energia da Thymos Energia, Ricardo Savoia, para detalhar esse cenário

Publicado em 27 de Julho de 2017 às 19:10

Publicado em 

27 jul 2017 às 19:10
A conta de luz deve ficar mais cara para o brasileiro a partir de agosto, devido à falta de chuvas. Os reservatórios de água das principais usinas do país, no Sudeste e Centro-Oeste – que atende 70% de todo o sistema – voltaram a secar em julho, indicando que a cobrança extra (bandeira vermelha) deve voltar.
Diante desse cenário, especialistas defendem a necessidade de uma reforma do setor elétrico brasileiro. Ainda encontra-se em discussão a Medida Provisória (MP) para mudar o modelo de gestão do setor elétrico criado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Entretanto, todo o cenário de crise política e econômica, tem inibido à evolução desse debate em Brasília. Um dos pontos mais polêmicos da reforma é a possibilidade de venda da energia hidrelétrica de usinas antigas, que hoje são remuneradas somente pelo custo de operação e manutenção (O&M), pelo valor de mercado, e que correspondem a mais de 20% de toda a capacidade hidrelétrica instalada no Brasil.
Convidamos o diretor de Regulação e Gestão em Energia da Thymos Energia, Ricardo Savoia, para detalhar esse cenário. Confira!
Entrevista - John Gomes - Ricardo Savoia - 27-07-17.mp3

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