Especialista explica as propostas na reforma do setor elétrico

A conta de luz deve ficar mais cara para o brasileiro a partir de agosto, devido à falta de chuvas. Os reservatórios de água das principais usinas do país, no Sudeste e Centro-Oeste – que atende 70% de todo o sistema – voltaram a secar em julho, indicando que a cobrança extra (bandeira vermelha) deve voltar.

Diante desse cenário, especialistas defendem a necessidade de uma reforma do setor elétrico brasileiro. Ainda encontra-se em discussão a Medida Provisória (MP) para mudar o modelo de gestão do setor elétrico criado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Entretanto, todo o cenário de crise política e econômica, tem inibido à evolução desse debate em Brasília. Um dos pontos mais polêmicos da reforma é a possibilidade de venda da energia hidrelétrica de usinas antigas, que hoje são remuneradas somente pelo custo de operação e manutenção (O&M), pelo valor de mercado, e que correspondem a mais de 20% de toda a capacidade hidrelétrica instalada no Brasil.