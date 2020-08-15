Especialista esclarece dúvidas sobre a eficácia de testes para Covid

Uma das dúvidas mais recorrentes ainda em meio à pandemia do novo coronavírus é sobre a eficácia dos testes para a detecção da Covid-19. Você sabe, por exemplo, qual é a diferença entre os testes utilizados e disponíveis no mercado para identificar se a pessoa está com a doença? Qual é a eficácia de cada um dos tipos? Em entrevista à CBN Vitória, o presidente-executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), Carlos Eduardo Gouvêa, esclareceu os principais questionamentos sobre o assunto. Ouça!