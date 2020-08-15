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COVID-19

Especialista esclarece dúvidas sobre a eficácia de testes para Covid

O presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), Carlos Eduardo Gouvêa, esclareceu a eficácia dos testes para o novo coronavírus

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 11:37

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

15 ago 2020 às 11:37
Teste para detecção do novo coronavírus Crédito: Pixabay
Uma das dúvidas mais recorrentes ainda em meio à pandemia do novo coronavírus é sobre a eficácia dos testes para a detecção da Covid-19. Você sabe, por exemplo, qual é a diferença entre os testes utilizados e disponíveis no mercado para identificar se a pessoa está com a doença? Qual é a eficácia de cada um dos tipos? Em entrevista à CBN Vitória, o presidente-executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), Carlos Eduardo Gouvêa, esclareceu os principais questionamentos sobre o assunto. Ouça!
Entrevista - Gabriela Martins - Carlos Eduardo Gouvêa - 18-08-20

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