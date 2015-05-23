Especialista ensina a alavancar sua marca e torná-la líder no mercado

O prêmio 'A Gazeta/CBN - O Melhor de Vila Velha' foi entregue na noite desta sexta-feira (22), no Cerimonial Casa Di Lucca, no município. A iniciativa reconhece as histórias de empreendedores que dedicaram anos de trabalho, planejamento e investimento para conquistar um lugar de destaque no mercado. A Rádio CBN convidou o doutor em Administração e professor da Fucape Business School, Emerson Mainardes, especialista em Marketing e Vendas, para mostrar como deve ser montada a estratégia de um empreendedor que deseja conquistar o mercado e fidelizar seus clientes.