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EMPREENDEDORISMO NEGÓCIOS

Especialista ensina a alavancar sua marca e torná-la líder no mercado

Prêmio 'A Gazeta/CBN - O Melhor de Vila Velha' destacou 56 empresas que obtiveram destaque no município

Publicado em 23 de Maio de 2015 às 20:46

Publicado em 

23 mai 2015 às 20:46
O prêmio 'A Gazeta/CBN - O Melhor de Vila Velha' foi entregue na noite desta sexta-feira (22), no Cerimonial Casa Di Lucca, no município. A iniciativa reconhece as histórias de empreendedores que dedicaram anos de trabalho, planejamento e investimento para conquistar um lugar de destaque no mercado. A Rádio CBN convidou o doutor em Administração e professor da Fucape Business School, Emerson Mainardes, especialista em Marketing e Vendas, para mostrar como deve ser montada a estratégia de um empreendedor que deseja conquistar o mercado e fidelizar seus clientes.
Entrevista - Paulo Rogério - Professor da Fucape, Emerson Mainardes - 23-05-15
A premiação foi resultado de uma parceria da Rádio CBN e do jornal A Gazeta juntos com o Instituto Futura, que foi o responsável pela pesquisa que identificou quais são as melhores empresas presentes na mente do consumidor local em 56 segmentos da indústria e do comércio, de acordo com o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico.
Entrevista - Paulo Rogério - Diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico - 23-05-15

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