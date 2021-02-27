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Especialista descarta hipótese de silicone causar câncer de mama

Ouça entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o médico Dênis Calazans

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2021 às 09:26
O assunto é cirurgia plástica. Um caso envolvendo uma paciente chamou a atenção de três pesquisadores brasileiros. Uma mulher, após seis meses da cirurgia de implante mamário, foi diagnosticada com câncer de mama —do tipo carcinoma medular de alto grau, considerado raro e com altas chances de cura. O fato virou objeto de um estudo publicado no periódico Dove Press em janeiro deste ano. Em entrevista nesta sábado (27) ao programa CBN Vitória, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o médico Dênis Calazans, explica se o caso é possível e dá dicas sobre os cuidados necessários para evitar complicações após a cirurgia. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Querioz - Dênis Calazans - 27-02-21

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