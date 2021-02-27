Especialista descarta hipótese de silicone causar câncer de mama

O assunto é cirurgia plástica. Um caso envolvendo uma paciente chamou a atenção de três pesquisadores brasileiros. Uma mulher, após seis meses da cirurgia de implante mamário, foi diagnosticada com câncer de mama —do tipo carcinoma medular de alto grau, considerado raro e com altas chances de cura. O fato virou objeto de um estudo publicado no periódico Dove Press em janeiro deste ano. Em entrevista nesta sábado (27) ao programa CBN Vitória, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o médico Dênis Calazans, explica se o caso é possível e dá dicas sobre os cuidados necessários para evitar complicações após a cirurgia. Acompanhe!