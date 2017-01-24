Especialista defende vacinação ampla no Estado

"O Espírito Santo vive um surto de febre amarela". É com essas palavras que o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV), Maurício Lacerda Nogueira, define o atual estágio vivido em território capixaba. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o especialista em febre amarela defende que a vacinação ocorra ao longo do Estado.

"Para quem está na Grande Vitória, e vai viajar para alguma área que tenha ocorrido morte de macacos, deixaria a recomendação que a pessoa se vacine", explica o médico e professor da faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. "É preciso uma ampla vacinação até por conta da nossa proximidade com Minas Gerais", finaliza.