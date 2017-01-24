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ENTREVISTA

Especialista defende vacinação ampla no Estado

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV), Maurício Lacerda Nogueira, defende que a vacinação ocorra ao longo do Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2017 às 12:13

Publicado em 

24 jan 2017 às 12:13
"O Espírito Santo vive um surto de febre amarela". É com essas palavras que o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV), Maurício Lacerda Nogueira, define o atual estágio vivido em território capixaba. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o especialista em febre amarela defende que a vacinação ocorra ao longo do Estado.
"Para quem está na Grande Vitória, e vai viajar para alguma área que tenha ocorrido morte de macacos, deixaria a recomendação que a pessoa se vacine", explica o médico e professor da faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. "É preciso uma ampla vacinação até por conta da nossa proximidade com Minas Gerais", finaliza.
Entrevista - Patricia Vallim - Mauricio Lacerda Nogueira - 24-01-17

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