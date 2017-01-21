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ENTREVISTA

Especialista defende que bom humor ajuda no trabalho

Confira as vantagens do bom humor na comunicação, com aplicações na carreira e no mundo dos negócios

Publicado em 21 de Janeiro de 2017 às 10:32

Publicado em 

21 jan 2017 às 10:32
Encarar o trabalho com seriedade não pode ser confundido com falta de bom humor. Um estudo de professores da Harvard Business School e Wharton School, divulgado neste mês, demonstrou que pessoas que fazem piadas, na medida certa, é claro no dia a dia são melhor avaliadas no ambiente de trabalho.
Em meio a esse debate, o autor Alvaro Fernando - que lançou, no fim de 2016, o livro “Comunicação e Diálogo – O Poder da Persuasão” dedica um capítulo inteiro sobre “saber brincar” e as vantagens do bom humor na comunicação, com aplicações na carreira e no mundo dos negócios.
Entrevista - Alexandre Lemos - Alvaro Fernando - 21-01-2017.mp3

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