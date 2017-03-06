Especialista defende que a mesada é necessária para a educação financeira das crianças

A mesada pode ser um assunto fácil de ser tratado entre pais e filhos. Basta os pais estarem preparados para o dia em que as crianças começarão a perguntar se têm direito. Segundo Lorena Milaneze, educadora financeira e diretora da Unidade DSOP em Vitória, a mesada é necessária para a educação financeira das crianças e abordar o assunto de forma leve e lúdica, sem imposições ou ameaças, é fundamental. A especialista ainda explica que existem oito tipos de mesada: voluntária, financeira, de terceiros, econômica, empreendedora, Ecológica, de troca e social. Entenda o que caracteriza é cada uma.