Especialista dá dicas de preparação para a Romaria dos Homens

Neste sábado (6), milhares de fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha se reunirão na Catedral de Vitória e seguirão rumo ao Convento da Penha, na tradicional Romaria dos Homens, uma das festividades da Festa da Penha. Para quem não tem o costume de praticar atividades físicas e vai realizar o percurso oficial de 14 quilômetros, é importante levar mais do que fé e amor à Padroeira do Estado. Saber escolher bem o calçado, respeitar os limites do corpo e reforçar a hidratação durante o dia são passos essenciais para seguir em romaria atrás da Santa. Em entrevista à CBN Vitória, o preparador físico Igor Pimentel dá as dicas de como se preparar para a longa caminhada. Ouça a conversa completa!