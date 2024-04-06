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Fé e muita disposição!

Especialista dá dicas de preparação para a Romaria dos Homens

Para quem não tem o costume de praticar atividades físicas, prepare-se! O percurso é de 14 km, mas é possível fazer!

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 12:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 abr 2024 às 12:12
Festa da Penha
Romaria dos Homens 2022 atravessa o Centro de Vila Velha rumo ao Parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
Neste sábado (6), milhares de fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha se reunirão na Catedral de Vitória e seguirão rumo ao Convento da Penha, na tradicional Romaria dos Homens, uma das festividades da Festa da Penha. Para quem não tem o costume de praticar atividades físicas e vai realizar o percurso oficial de 14 quilômetros, é importante levar mais do que fé e amor à Padroeira do Estado. Saber escolher bem o calçado, respeitar os limites do corpo e reforçar a hidratação durante o dia são passos essenciais para seguir em romaria atrás da Santa. Em entrevista à CBN Vitória, o preparador físico Igor Pimentel dá as dicas de como se preparar para a longa caminhada. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - IGOR PIMENTEL - 06-04-24

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