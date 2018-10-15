Especialista comenta os impactos da cláusula de barreira nas eleições

A partir de 2019, 14 dos 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral deverão ser enquadrados na chamada cláusula de barreira, porque não atingiram em 2018 o índice mínimo de votos válidos e nem elegeram a quantidade de deputados federais suficientes. A partir de 2019, a composição da Câmara contará com representantes de 30 partidos, um recorde desde a redemocratização. PT e PSL elegeram o maior número de representantes. A bancada do PT terá 56 deputados e a do PSL, 52. São os dois partidos com mais deputados federais eleitos. Em seguida com mais cadeiras na Casa aparecem PP (37), MDB (34) e PSD (34).

A chamada cláusula de barreira foi aprovada pelo Congresso Nacional, em 2017, e esta é a primeira eleição com a cláusula de barreira, e os partidos que não cumprirem os requisitos devem ficar sem acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Portanto, mesmo que o partido tenha eleito um deputado, a sigla pode não sofrer essas restrições. Lara Mesquita, Cientista política e pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV, analisa o impacto da cláusula para o sistema político brasileiro e a fragmentação dos partidos. Confira!