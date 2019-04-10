Especialista avalia proposta de mais pontos para motorista perder CNH

Agora o tema em destaque no CBN Cotidiano é trânsito - e mudanças que podem ocorrer neste ano. Nesta terça-feira (09), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que o governo pretende aumentar para 40 pontos o limite para o motorista ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Hoje, o motorista tem a carteira suspensa ao completar 20 pontos de infrações no período de um ano. A mudança na legislação será proposta pelo governo em um projeto que deve ser enviado ao Congresso nesta semana. No mesmo projeto, o governo vai propor ainda a alteração do prazo de validade para renovação da CNH. Especialistas, contudo, são contrários à proposta.