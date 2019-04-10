Especialista avalia proposta de mais pontos para motorista perder CNH

Agora o tema em destaque no CBN Cotidiano é trânsito - e mudanças que podem ocorrer neste ano. Nesta terça-feira (09), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que o governo pretende aumentar para 40 pontos o limite para o motorista ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Hoje, o motorista tem a carteira suspensa ao completar 20 pontos de infrações no período de um ano. A mudança na legislação será proposta pelo governo em um projeto que deve ser enviado ao Congresso nesta semana. No mesmo projeto, o governo vai propor ainda a alteração do prazo de validade para renovação da CNH. Especialistas, contudo, são contrários à proposta.
Renato Campestrini, gerente técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, faz a defesa do posicionamento da instituição. Segundo o Observatório, considerando que, atualmente, há 60 milhões de condutores com CNH e que, segundo levantamentos, de 15% a 18% deles são infratores contumaz, ou seja, cometeram mais de duas infrações ao ano, teremos aproximadamente 10 milhões de condutores beneficiados por essa medida, menos de 10% da população brasileira. Na defesa do Observatório: “Entendemos que, no trânsito, a hierarquia e a disciplina precisam ser comuns a todos os condutores. Logo, flexibilizar a pontuação é contrária a este posicionamento”. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele detalha o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Renato Campestrini - 10-04-19.mp3