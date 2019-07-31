Especialista avalia investimentos no transporte coletivo na GV

Nos últimos dias, foram anunciados novos investimentos na área de mobilidade urbana, na Grande Vitória, como a publicação do edital para a implantação do aquaviário e o lançamento do Bilhete Único Metropolitano - o Cartão GV - que começa a valer no dia 1 de setembro.

Confira a entrevista que o engenheiro André Cerqueira, especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), concedeu ao programa CBN Cotidiano. Ele avalia com bons olhos os novos investimentos no transporte coletivo e afirma que é necessário fazer o resgate do transporte coletivo, que segundo ele, ficou muitos anos não sendo prioridade no Espírito Santo.

O engenheiro indica ainda que de 2014 para 2019, houve uma diminuição de usuários do Sistema Transcol, por conta da precarização do serviço, e por isso, pessoas migraram para veículos próprios e transporte por aplicativo. Consequentemente, a frota de veículos nas ruas aumentou, mas não acompanha a questão da capilaridade das vias, resultando nos congestionamentos.