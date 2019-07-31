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Especialista avalia investimentos no transporte coletivo na GV

Segundo o engenheiro André Cerqueira, especialista em trânsito, é necessário fazer o resgate do transporte coletivo, que segundo ele, ficou muitos anos não sendo prioridade no Espírito Santo

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 17:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 jul 2019 às 17:16
Nos últimos dias, foram anunciados novos investimentos na área de mobilidade urbana, na Grande Vitória, como a publicação do edital para a implantação do aquaviário e o lançamento do Bilhete Único Metropolitano - o Cartão GV - que começa a valer no dia 1 de setembro.
Confira a entrevista que o engenheiro André Cerqueira, especialista em trânsito e representante do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), concedeu ao programa CBN Cotidiano. Ele avalia com bons olhos os novos investimentos no transporte coletivo e afirma que é necessário fazer o resgate do transporte coletivo, que segundo ele, ficou muitos anos não sendo prioridade no Espírito Santo.
O engenheiro indica ainda que de 2014 para 2019, houve uma diminuição de usuários do Sistema Transcol, por conta da precarização do serviço, e por isso, pessoas migraram para veículos próprios e transporte por aplicativo. Consequentemente, a frota de veículos nas ruas aumentou, mas não acompanha a questão da capilaridade das vias, resultando nos congestionamentos.
Entrevista - Fabio Botacin - Andre Cerqueira - 31-07-19.mp3

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