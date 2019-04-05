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Especialista avalia impactos da suspensão do horário de verão

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já havia informado que a decisão de acabar com o horário de verão não levaria em conta apenas dados econômicos, mas outros fatores como sobrecarga e picos de consumo, por exemplo

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 19:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 abr 2019 às 19:01
Alegria para uns, tristeza para outros: o horário de verão 2019/2020 pode ser suspenso. Foi o que anunciou o presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, que sinalizou ainda que a tendência do futuro é a mudança nos relógios ser eliminada do calendário do País. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já havia informado que a pasta vai finalizar nos próximos dias os estudos sobre o tema e que a decisão de acabar com o horário de verão não levaria em conta apenas dados econômicos, mas outros fatores como sobrecarga e picos de consumo, por exemplo.
Para avaliar os impactos da suspensão e de um possível fim do horário de verão e detalhar os prós e os contras, vamos conversar com o engenheiro eletricista e conselheiro do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Carlos Jardim Sena.
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Jardim - 05-04-19.mp3

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