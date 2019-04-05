Especialista avalia impactos da suspensão do horário de verão

Alegria para uns, tristeza para outros: o horário de verão 2019/2020 pode ser suspenso. Foi o que anunciou o presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, que sinalizou ainda que a tendência do futuro é a mudança nos relógios ser eliminada do calendário do País. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já havia informado que a pasta vai finalizar nos próximos dias os estudos sobre o tema e que a decisão de acabar com o horário de verão não levaria em conta apenas dados econômicos, mas outros fatores como sobrecarga e picos de consumo, por exemplo.