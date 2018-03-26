Especialista aponta os efeitos das mudanças climáticas para a saúde

As discussões em torno das mudanças climáticas têm, cada vez mais, chamado a atenção em todo o mundo. E, claro, as consequências que elas podem trazer também são motivo de preocupação na comunidade global. Qual o futuro dos ecossistemas? O que fazermos para controlar a emissão de poluentes? O que, na prática, já pode ser realizado para enfrentarmos o problema? O médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, é um dos estudiosos referências na área de estudo da poluição e já aponta a esses cenários.

Segundo ele, mudanças no clima já estão alterando os padrões de transmissão de doenças infecciosas, resultando em surtos de doenças inesperados, por exemplo. Estudos também apontam que o custo da poluição para a saúde, somando-se internações, mortalidade e redução da expectativa de vida, chega a US$ 1,5 bilhão de dólares. Amparado em dados como estes, o médico Paulo Saldiva é um crítico da utilização abusiva do automóvel nas grandes cidades.

Para Saldiva, o carro é a forma menos eficiente de mobilidade, uma vez que a velocidade que atinge hoje nos centros urbanos não ultrapassa 8 quilômetros por hora - metade da alcançada por nossos antepassados conseguiam a cavalo.

Saldiva também lembra da importância desse momento para incluir a saúde dentro da pauta das mudanças climáticas no mundo. “Ao apresentar as consequências de médio e longo prazo para o sistema de saúde, podemos pensar as formas de mitigação do problema e como devemos nos preparar”, explica Saldiva, que pesquisa a poluição do ar há mais de 30 anos.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o pesquisador traz detalhes dos seus estudos na área. Confira!