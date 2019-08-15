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Especialista analisa suspensão do uso de radares em rodovias

Na avaliação do Diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, o controle da velocidade nas estradas é fundamental

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 19:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 ago 2019 às 19:21
O governo federal determinou a suspensão do uso de radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais, as “BRs”. A ordem foi publicada nesta quinta-feira (15) no "Diário Oficial da União", e foi dada ao Ministério da Justiça, responsável pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A suspensão se aplica aos seguintes radares:
Estático: instalado em veículo parado ou sobre suporte;
Móvel: instalado em veículo em movimento;
Portátil: direcionado manualmente para os veículos.
Na avaliação do Diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, o controle da velocidade nas estradas é fundamental. “É uma das principais medidas para combater a violência no trânsito, em um país que mata uma pessoa a cada 15 minutos”, destaca. Segundo o observatório, a não fiscalização do limite de velocidade fere a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que sugere a redução e controle de velocidade como forma de reduzir o número de acidentes fatais e feridos graves. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Aurelio Ramalho - 15-08-19.mp3

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