Especialista analisa suspensão do uso de radares em rodovias

O governo federal determinou a suspensão do uso de radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais, as “BRs”. A ordem foi publicada nesta quinta-feira (15) no "Diário Oficial da União", e foi dada ao Ministério da Justiça, responsável pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A suspensão se aplica aos seguintes radares:

Na avaliação do Diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, o controle da velocidade nas estradas é fundamental. “É uma das principais medidas para combater a violência no trânsito, em um país que mata uma pessoa a cada 15 minutos”, destaca. Segundo o observatório, a não fiscalização do limite de velocidade fere a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), que sugere a redução e controle de velocidade como forma de reduzir o número de acidentes fatais e feridos graves. Confira!