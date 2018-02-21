Especialista analisa suposto ataque de tubarão na orla capixaba

Recentemente, um suposto ataque de tubarão chamou a atenção da Grande Vitória. Outro tubarão também esteve visível em Conceição da Barra e a Defesa Civil fez o alerta. Nesta edição do CBN Cotidiano, o médico Veterinário de Animais Marinhos do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), Luis Felipe Mayorga, analisa o ataque e também explica o porque não é preciso se assustar com o animal marinho. Confira mais detalhes!