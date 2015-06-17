Especialista analisa proposta 85/95 aprovada no Congresso

A Presidente da República, Dilma Roussef, tem até esta quarta-feira (17) para sancionar ou não a proposta aprovada pelo Congresso Nacional que tratam das novas regras para a aposentadoria. Pela nova regra, sempre que a soma do tempo de contribuição e idade chegar a 85, as mulheres poderão se aposentar com benefício máximo. Para homens, a soma tem que ser de 95.
Para o governo, a medida provocaria um desequilíbrio aos cofres e por isso uma medida alternativa estaria sendo estudada, como explica em entrevista ao CBN Vitória o advogado especialista em Direito Previdenciário, Rafael Vasconcelos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Vasconcelos - 17-06-15