Especialista analisa proposta 85/95 aprovada no Congresso

A Presidente da República, Dilma Roussef, tem até esta quarta-feira (17) para sancionar ou não a proposta aprovada pelo Congresso Nacional que tratam das novas regras para a aposentadoria. Pela nova regra, sempre que a soma do tempo de contribuição e idade chegar a 85, as mulheres poderão se aposentar com benefício máximo. Para homens, a soma tem que ser de 95.