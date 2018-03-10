Especialista analisa os impactos da recessão na geração de trabalho

O impacto da recessão econômica, ao longo dos últimos anos, trouxe uma nova discussão no mercado de trabalho brasileiro: profissionais que, ao perderem seus empregos, passaram a ver como saída abrir uma empresa e aceitar uma vaga temporária - ou funções mais sofisticadas por salários mais baixos

Nos últimos dez anos, o Brasil eliminou mais de 1 milhão de empregos de gerência e supervisão. Dados do Cageg mostram que o crescimento de vagas formais em 2017 foi maior entre os trabalhadores com escolaridade de nível médio ou superior, que ocuparam postos destinados aos menos qualificados. Quem analisa esse cenário é o Professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV-EAESP, Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. Confira!