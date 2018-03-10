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Especialista analisa os impactos da recessão na geração de trabalho

Nos últimos dez anos, o Brasil eliminou mais de 1 milhão de empregos de gerência e supervisão

Publicado em 10 de Março de 2018 às 11:08

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 mar 2018 às 11:08
O impacto da recessão econômica, ao longo dos últimos anos, trouxe uma nova discussão no mercado de trabalho brasileiro: profissionais que, ao perderem seus empregos, passaram a ver como saída abrir uma empresa e aceitar uma vaga temporária - ou funções mais sofisticadas por salários mais baixos
Nos últimos dez anos, o Brasil eliminou mais de 1 milhão de empregos de gerência e supervisão. Dados do Cageg mostram que o crescimento de vagas formais em 2017 foi maior entre os trabalhadores com escolaridade de nível médio ou superior, que ocuparam postos destinados aos menos qualificados. Quem analisa esse cenário é o Professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV-EAESP, Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho - 10-03-18.mp3

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