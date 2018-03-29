Especialista analisa nova pista do Aeroporto de Vitória

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) modificou o Certificado Operacional concedido à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), operadora do Aeroporto de Vitória. Desta forma, o aeroporto poderá ser utilizado regularmente por aeronaves compatíveis com o código de referência 4D ou inferior . Ficaram mantidas as autorizações para as operações da aeronave B767-300 cargueiro – de acordo com os procedimentos especiais aprovados pela ANAC – e as restrições a classes de aeronaves sem rádio, sem transponder e planadores.

Com a nova pista, medindo 2.058 metros, o Aeroporto de Vitória recebeu um novo código de referência: 4D ou inferior. Isso significa que podem aterrissar em solos capixabas aeronaves que tenham asas com envergadura entre 36 metros e 52 metros. O gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nascif acredita que em termos de infraestrutura, o Aeroporto de Vitória está muito bem servido, pois há duas pistas para pouso e decolagem e a capacidade de operação vai aumentar.

Nascif afirma que a expectativa é de que o Aeroporto possa receber mais vôos, aviões, empresas aéreas e passageiros, porém ele ainda precisaria atender a demandas econômicas para se tornar interessante para empresas internacionais terem vôos no Estado.

Ele ressalta que apenas a estrutura qualificada não seria suficiente e para ser um aeroporto internacional é necessário ter unidades da Anvisa, Polícia Federal, Anac e Receita Federal no terminal viário. Confira mais detalhes em uma entrevista com o gerente de segurança operacional do Aeroclube de Vitória, Marcos Nascif.