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ENTREVISTAS

Especialista analisa nova estrutura para voos no Aeroporto de Vitória

Publicado em 13 de Março de 2018 às 19:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 mar 2018 às 19:06
Após a espera e expectativa por parte dos capixabas, a inauguração do Aeroporto de Vitória foi marcada para o dia 29 de março deste ano. Mas, até lá, ainda existem dúvidas, por exemplo, sobre o funcionamento da nova pista do Aeroporto - que terá ao fundo o Mestre Álvaro. Nesta edição do CBN Cotidiano o gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nascif, explica o que, na prática, deverá ser alterado com a inauguração da nova pista e se há riscos para as aeronaves com a proximidade com a montanha. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Nassif - 13-03-18.mp3

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