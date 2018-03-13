Especialista analisa nova estrutura para voos no Aeroporto de Vitória

Após a espera e expectativa por parte dos capixabas, a inauguração do Aeroporto de Vitória foi marcada para o dia 29 de março deste ano. Mas, até lá, ainda existem dúvidas, por exemplo, sobre o funcionamento da nova pista do Aeroporto - que terá ao fundo o Mestre Álvaro. Nesta edição do CBN Cotidiano o gerente de segurança operacional do Aeroclube do Espírito Santo, Marcos Nascif, explica o que, na prática, deverá ser alterado com a inauguração da nova pista e se há riscos para as aeronaves com a proximidade com a montanha. Confira!