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Educação

Especialista analisa lei que proíbe celular em sala de aula

Juliano Campana explica o impacto da medida

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 12:25

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jan 2025 às 12:25
Pelo projeto de lei, haverá exceções para o uso do celular nas escolas
Pelo projeto de lei, haverá exceções para o uso do celular nas escolas Crédito: MCTI/Divulgação
Nesta segunda (13), o presidente Lula sancionou sem vetos o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. A nova lei restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis não só durante as aulas, mas também no recreio e durante os intervalos, em todas as etapas da educação básica. Com isso, os alunos só poderão utilizar celulares em ambiente escolar para fins pedagógicos, de acessibilidade, de inclusão ou para atender condições de saúde, seguindo as orientações dos professores. Em entrevista à CBN Vitória, o educador Juliano Campana analisa o impacto da medida. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Juliano Campana - 14-01-25.mp3

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