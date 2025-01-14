Especialista analisa lei que proíbe celular em sala de aula

Nesta segunda (13), o presidente Lula sancionou sem vetos o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. A nova lei restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis não só durante as aulas, mas também no recreio e durante os intervalos, em todas as etapas da educação básica. Com isso, os alunos só poderão utilizar celulares em ambiente escolar para fins pedagógicos, de acessibilidade, de inclusão ou para atender condições de saúde, seguindo as orientações dos professores. Em entrevista à CBN Vitória, o educador Juliano Campana analisa o impacto da medida. Ouça a conversa completa!