Especialista analisa importância das escolhas políticas nas eleições

Neste domingo, dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher os seus representantes. O primeiro turno de votação vai ocorrer neste domingo e o segundo turno, caso aconteça, será no dia 28. A votação começa às 8h e termina às 17h (horário de Brasília). A ordem de votação para as eleições gerais é a seguinte: deputado federal (4 dígitos), deputado estadual (5 dígitos), 1º senador (3 dígitos), 2º senador (3 dígitos), governador (2 dígitos) e presidente (2 dígitos). Mas, afinal, qual a importância do voto no cenário atual do País? O que são os votos útil, silencioso, de protesto? Nesta edição do CBN Vitória você acompanha uma análise do advogado especialista em Direito Eleitoral e ex-juiz eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro. Confira!