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ENTREVISTAS

Especialista analisa consequências políticas do julgamento de Lula

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 12:20

Publicado em 

25 jan 2018 às 12:20
O dia 24 de janeiro de 2018 foi marcado pelo julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. A condenação de Lula foi mantida pelos três desembargadores, porém o ex-presidente ainda pode entrar com recursos. Tendo em vista a situação de instabilidade na política brasileira, confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o cientista político Fernando Pignaton, que analisa o futuro do País a partir das decisões possíveis na esfera da legislação e do circuito político.
Entrevista - John Gomes - Fernando Pignaton - 25-01-18

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