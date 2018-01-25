Especialista analisa consequências políticas do julgamento de Lula

O dia 24 de janeiro de 2018 foi marcado pelo julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. A condenação de Lula foi mantida pelos três desembargadores, porém o ex-presidente ainda pode entrar com recursos. Tendo em vista a situação de instabilidade na política brasileira, confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o cientista político Fernando Pignaton, que analisa o futuro do País a partir das decisões possíveis na esfera da legislação e do circuito político.