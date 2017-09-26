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Especialista analisa como um negócio pode ter sucesso no mercado

Como o marketing e a comunicação, por exemplo, podem ser utilizadas como estratégias para se alcançar a notoriedade?

Publicado em 26 de Setembro de 2017 às 20:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 set 2017 às 20:28
Quem está no mercado deseja, é claro, que o seu negócio faça sucesso entre o público e destaque em meio a outras opções disponíveis. Mas você já parou para pensar como é possível fazer com que o seu negócio obtenha esse sucesso? Como o marketing e a comunicação, por exemplo, podem ser utilizadas como estratégias para se alcançar a notoriedade?
É neste clima que a Rede Gazeta apresenta mais uma edição do Papo de Mídia, nesta terça-feira (26), durante a tarde, no auditório da empresa. A palestra “A era da experiência, a ressignificação da concorrência e o valor das marcas”, terá a presença do CEO e Sócio da Lew’Lara/TBWA, Márcio Oliveira. Na ocasião ele destaca, inclusive, essa vivência do mercado. E nesta edição do CBN Cotidiano Oliveira conversa com a gente e traz detalhes sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcio Oliveira - 26-09-17.mp3

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