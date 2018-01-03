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ENTREVISTAS

Especialista analisa cenário econômico com o novo salário mínimo

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 12:15

Publicado em 

03 jan 2018 às 12:15
O novo salário mínimo, R$954, começou a valer na última segunda-feira, 1º de janeiro. Este é o menor reajuste em 24 anos, com um aumento de R$17, e inferior ao estimado anteriormente pelo governo, que era R$ 965. O reajuste também é menor do que a estimativa que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional, de R$ 965. Com isso, o governo prevê economizar R$ 3,3 bilhões no ano que vem. Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem salário mínimo, entre aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, ao menos em parte, pagos pelo governo federal. Nesta edição do CBN Vitória, o professor e economista, Mário Vasconcellos analisa como fica o cenário econômico com o novo salário mínimo e suas implicações.
Entrevista - John Gomes - Mário Vasconcellos - 03-01-18

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