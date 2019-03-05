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Especialista analisa as origens e as perspectivas futuras do Carnaval

O historiador, professor, escritor e especialista em carnaval Luiz Antônio Simas, fala sobre a folia, suas origens e as perspectivas futuras de uma das maiores manifestações culturais do planeta

Publicado em 05 de Março de 2019 às 12:43

Publicado em 

05 mar 2019 às 12:43
Uma das maiores manifestações culturais do planeta, o carnaval, todo ano, reacende o coração de folião dos brasileiros, mas também levanta diversas outras questões que envolvem o cunho social, político e econômico. Seja nos desfiles das escolas de samba ou nos blocos de rua, a festa permeia as classes e se enraíza como ícone identitário da população, mas do mesmo jeito que pode derrubar barreiras, também pode levantá-las.
Hoje, na CBN Vitória, você confere a conversa que Patrícia Vallim teve com o historiador, professor, escritor e especialista em carnaval Luiz Antônio Simas, que explica a questão social do carnaval. Ele também vai falar sobre o surgimento da festa, os principais desafios da atualidade e muito mais. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz Antonio Simas - 15.46s - 05-03-19.mp3

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