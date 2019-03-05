Especialista analisa as origens e as perspectivas futuras do Carnaval

Uma das maiores manifestações culturais do planeta, o carnaval, todo ano, reacende o coração de folião dos brasileiros, mas também levanta diversas outras questões que envolvem o cunho social, político e econômico. Seja nos desfiles das escolas de samba ou nos blocos de rua, a festa permeia as classes e se enraíza como ícone identitário da população, mas do mesmo jeito que pode derrubar barreiras, também pode levantá-las.