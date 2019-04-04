Especialista analisa a suspensão da instalação de radares no país

Uma decisão do presidente Jair Bolsonaro suspendeu a instalação de 8.015 radares em todo o Brasil, englobando tanto os novos quanto a renovação dos já existentes. No Espírito Santo, 280 equipamentos que fariam a fiscalização nas rodovias federais que percorrem o Estado tivera a sua instalação suspensa a partir do anúncio feito no último domingo.
Segundo o professor especialista em trânsito, Ronaldo Gaudio, a decisão do presidente foi equivocada, principalmente porque não foi feita uma análise mais ampla da questão. Para ele, os motoristas não estão comportamentalmente preparados para absorver a mudança, e que a retirada dos radares vai alavancar o número de acidentes.
Entrevista - Fabio Botacin - Ronaldo Galdi - 04-04-19.mp3