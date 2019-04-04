Especialista analisa a suspensão da instalação de radares no país

Uma decisão do presidente Jair Bolsonaro suspendeu a instalação de 8.015 radares em todo o Brasil, englobando tanto os novos quanto a renovação dos já existentes. No Espírito Santo, 280 equipamentos que fariam a fiscalização nas rodovias federais que percorrem o Estado tivera a sua instalação suspensa a partir do anúncio feito no último domingo.