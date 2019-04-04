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ENTREVISTAS

Especialista analisa a suspensão da instalação de radares no país

Segundo o professor especialista em trânsito, Ronaldo Gaudio, a decisão do presidente foi equivocada, principalmente porque não foi feita uma análise mais ampla da questão. Confira na entrevista

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 19:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 abr 2019 às 19:24
Uma decisão do presidente Jair Bolsonaro suspendeu a instalação de 8.015 radares em todo o Brasil, englobando tanto os novos quanto a renovação dos já existentes. No Espírito Santo, 280 equipamentos que fariam a fiscalização nas rodovias federais que percorrem o Estado tivera a sua instalação suspensa a partir do anúncio feito no último domingo.
Segundo o professor especialista em trânsito, Ronaldo Gaudio, a decisão do presidente foi equivocada, principalmente porque não foi feita uma análise mais ampla da questão. Para ele, os motoristas não estão comportamentalmente preparados para absorver a mudança, e que a retirada dos radares vai alavancar o número de acidentes.
Entrevista - Fabio Botacin - Ronaldo Galdi - 04-04-19.mp3

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