Especialista alerta: suicídio é tema delicado, mas necessário

No próximo sábado inicia-se setembro e uma das campanhas que marca o mês é o Setembro Amarelo, uma campanha orienta sobre a prevenção ao suicídio em todo o País. Assunto tabu, o suicídio é uma grande questão a ser enfrentada pela sociedade e pelo poder público. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio representa uma das vinte maiores causas de morte no mundo e um importante problema de saúde pública. Apesar disso, o suicídio é um tema delicado e, muitas vezes, cercado de incompreensão.

Dr. Humberto Corrêa da Silva Filho, Professor Titular de Psiquiatria da UFMG e Presidente da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio e da Associação Latinoamericana de Suicidologia, é referência no assunto e explica a importância de se debater o assunto. Ele explica que o suicídio é uma questão de saúde pública no país e em outros lugares do mundo e que é um assunto que precisa ser discutido, para que se possa educar as pessoas e trabalhar cada dia mais na sua prevenção. Corrêa é um dos palestrantes do II Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, que acontece nos dias 30 de agosto e 1º de setembro, em Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele traz mais detalhes sobre como o assunto deve ser tratado e debatido entre a sociedade. Confira!