Especialista alerta sobre como manter a memória em dia

Na era da hiperconectividade vai o alerta: é bom ficarmos atentos ao modo no qual lidamos com a nossa mente. Em meio a tantas influências digitais e uma rotina para lá de acelerada, com o que você tem ocupado a sua mente? Esse é um dos aspectos que serão tratados na palestra da Drª Tânia Guerreiro, médica e especialista em Geriatria e Gerontologia, na Rede Gazeta, no próximo dia 21, terça-feira, às 9h, para a terceira edição do Encontros do Saber. O ritmo de vida acelerado pode levar, sim, a sintomas de esquecimento e vem a provar que, em muitas das vezes, não cuidamos da nossa mente da forma mais saudável. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a especialista alerta para o problema e traz dicas e orientações sobre como manter a mente saudável. Confira!