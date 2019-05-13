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MAIO AMARELO

Especialista alerta para risco de morte com moto que cresceu 300%

Ouça a entrevista com o representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Victor Pavarino, mestre em Transportes Urbanos

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 13:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2019 às 13:20
O representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Victor Pavarino, mestre em Transportes Urbanos, aponta que o Brasil se enquadra no perfil de vários países em desenvolvimento que, notadamente vivenciaram um aumento vertiginoso dos índices de motorização sem que uma equivalente estrutura viária, de fiscalização e educação tenham evoluído no mesmo ritmo. Em entrevista à CBN Vitória,Victor Pavarino, alerta que as chances de se morrer em um acidente de moto cresceram 300% nos últimos anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Pavarino também destaca que os traumas envolvendo patinetes eletrônicos já são um problema de saúde pública nos Estados Unidos. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor Pavarino - 13-05-19

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