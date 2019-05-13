Especialista alerta para risco de morte com moto que cresceu 300%

O representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Victor Pavarino, mestre em Transportes Urbanos, aponta que o Brasil se enquadra no perfil de vários países em desenvolvimento que, notadamente vivenciaram um aumento vertiginoso dos índices de motorização sem que uma equivalente estrutura viária, de fiscalização e educação tenham evoluído no mesmo ritmo. Em entrevista à CBN Vitória,Victor Pavarino, alerta que as chances de se morrer em um acidente de moto cresceram 300% nos últimos anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Pavarino também destaca que os traumas envolvendo patinetes eletrônicos já são um problema de saúde pública nos Estados Unidos.