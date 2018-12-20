Especialista alerta para o risco de epidemia de Chikungunya no Verão

A um dia do início do verão, que começa nesta sexta-feira (21), especialistas alertam para o risco da volta de doenças como Chikungunya. Ela causa febre e mal-estar, lembrando a dengue ou uma gripe. Mas o problema maior está por trás de fortes dores nas articulações. Apesar da redução da incidência de casos ao longo dos últimos anos, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypt voltam a ter força entre os meses de dezembro ou janeiro com a chegada do verão. Mas o que leva essa preocupação? O Doutor em doenças infecciosas e pesquisador da Ufes, Dr. Reynaldo Dietze, explica que no Verão existe maior proliferação de doenças tropicais, como a Dengue e a Chikungunya porque o ciclo reprodutor do mosquito acelera e um período que seria de 30 dias para que isso ocorre começa a ser entre 15 e 17 dias. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Reynaldo Dietze - 20-12-18.mp3