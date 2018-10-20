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ENTREVISTAS

Especialista alerta para o diagnóstico de TDAH e uso de medicamentos

Ouça a entrevista com o sociólogo e mestre em Filosofia pela USP, Dênis Plapler, que faz uma análise sobre as consequências do uso cada vez maior do cloridrato de metilfenidato pelas crianças

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 23:22

Publicado em 

19 out 2018 às 23:22
Os desafios da educação contemporânea são destaques na entrevista com o sociólogo e mestre em Filosofia pela USP, Dênis Plapler. Na conversa durante o programa CBN Cotidiano, o especialista analisa que apesar da grande esposição a equipamentos tecnológicos pelas crianças, como os smartphones, ainda deve haver uma discussão sobre aquela parcela da população que não tem acesso a eles. E quanto a justificativa de promover o melhor rendimento do aprendizado das crianças, o cloridrato de metilfenidato, substância presente em medicamentos conhecidos com nomes como Ritalina e Concerta, é aplicado para que elas se tornem “concentradas”. Nesse cenário, especialistas da área da educação já alertam para os riscos desse tipo de comportamento. Na avaliação de Dênis Plapler, não se trata de negar o uso de medicações quando elas são necessárias, e sim de propor uma reflexão maior sobre como os diagnósticos de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) são feitos.
"Diagnósticos são fundamentais para saber o que a criança tem. Mas defendo que o TDAH não tem fundamento. O medicamento também não deve ser retirado de uma horar para outra, pois ele causa vício. Tem que haver uma conversa com a escola também sobre esses diagnósticos". Ouça a conversa:
Entrevista - Fabio Botacin - Denis Pleiter - 19-10-18.mp3

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