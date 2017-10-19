Especialista alerta para necessidade de investimentos em saneamento

O tema do saneamento básico continua a ser um verdadeiro desafio para as cidades brasileiras. Afinal, quando se fala em saneamento também aparecem as discussões em torno do real desenvolvimento das regiões. No Espírito Santo, segundo dados levantados pelo Tribunal de Contas do Estado, relacionados a 2014, mais da metade da população de 3,89 milhões de pessoas – 55,04% – permanecia desassistida com coleta de esgotos até dezembro de 2014. Do total de esgoto gerado, apenas 31,04% (menos de um terço) foram tratados. Nesta quinta-feira (19) e na próxima sexta-feira (20) acontece um evento, no Tribunal de Contas, para debater o assunto e para trazer um panorama sobre o assunto convidamos o economista e representante do Instituto Trata Brasil, Fernando Garcia de Freitas, para tratar do tema. Confira!