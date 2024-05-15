Especialista alerta para dificuldade do diagnóstico para alergias alimentares

Ouça entrevista com a pediatra e alergista Jackeline Motta

Publicado em 15 de Maio de 2024 às 11:38

Fernanda Queiroz

Alergia; intolerância; leite; massa Crédito: Pixabay
O Brasil ainda não possui estatísticas oficiais sobre alergias alimentares. A expectativa é de que o país siga a a literatura internacional e tenha até 8% de crianças com até 2 anos e 2% de adultos que apresentem algum tipo de alergia alimentar, como a leite, ovos e castanhas. Os sintomas para identificar a alergia alimentar variam e podem se manifestar com coceiras, inchaços de boca, vômitos, náuseas e até levar ao fechamento da glote, em casos mais graves. O tratamento é feito com a retirada do alimento causador, por isso, segundo especialistas, o diagnóstico correto torna-se cada vez mais importante.
Em entrevista à CBN Vitória, a pediatra e alergista, membro do Departamento Científico de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Jackeline Motta, fala do assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Jackeline Motta Franco - 15-05-24

