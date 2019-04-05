Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SEGURANÇA DE DADOS

Especialista alerta para a exposição de dados na internet

Em entrevista à CBN Vitória, a doutora em Direito Internacional e especialista m Direito Digital, Patricia Peck, explica que tudo virou dado digital e que o criminoso foi para dentro da internet

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2019 às 11:45
Em um mundo cada vez mais digitalizado, o debate sobre os crimes cibernéticos e a privacidade dos usuários aumenta a cada dia. No Brasil, o Marco Civil da Internet regulamentou o uso das redes e possibilitou a fiscalização dos atos no ciberespaço brasileiro. Já a Lei de Proteção de Dados Pessoais, do ano de 2018, garantiu o tratamento adequado aos dados de milhões de pessoas. 
Em entrevista à CBN Vitória, a advogada, doutora em Direito Internacional pela USP e especialista em Direito Digital, Patricia Peck, explica que tudo virou dado digital e que o criminoso foi para dentro da internet. Por conta disso, relata a especialista, todos tiveram que aprender mais sobre a área digital: o juiz teve que aprender, o legislador também, que teve que criar leis mais específicas. E as pessoas também precisam entender das suas responsabilidades e no zelo pela privacidade. Ouça a entrevista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Patrícia Peck - 05-04-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados