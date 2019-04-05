Especialista alerta para a exposição de dados na internet

Em um mundo cada vez mais digitalizado, o debate sobre os crimes cibernéticos e a privacidade dos usuários aumenta a cada dia. No Brasil, o Marco Civil da Internet regulamentou o uso das redes e possibilitou a fiscalização dos atos no ciberespaço brasileiro. Já a Lei de Proteção de Dados Pessoais, do ano de 2018, garantiu o tratamento adequado aos dados de milhões de pessoas.

Em entrevista à CBN Vitória, a advogada, doutora em Direito Internacional pela USP e especialista em Direito Digital, Patricia Peck, explica que tudo virou dado digital e que o criminoso foi para dentro da internet. Por conta disso, relata a especialista, todos tiveram que aprender mais sobre a área digital: o juiz teve que aprender, o legislador também, que teve que criar leis mais específicas. E as pessoas também precisam entender das suas responsabilidades e no zelo pela privacidade. Ouça a entrevista.