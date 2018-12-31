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Especialista alerta como proteger sua pele no verão

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) faz uma série de recomendações para quem irá ficar exposto ao sol. Confira na entrevista com a médica dermatologista Dra. Aline Pinheiro

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 18:41

Publicado em 

31 dez 2018 às 18:41
O sol está presente ao longo de praticamente todo o ano, mas é no verão é temos um período de sol forte, praia, calor, e muita exposição à radiação ultravioleta (UV). E especialistas já alertam: é preciso tomar diversos cuidados durante a exposição solar. Além do uso do filtro solar, é necessário tomar algumas atitudes pós solares também, além de usar roupas adequadas, para prevenir queimaduras.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) faz uma série de recomendações para quem irá ficar exposto ao sol. Algumas já conhecidas - outras que merecem alerta. Sobre o filtro solar, é preciso fazer a escolha do produto correta e entender que há variações para públicos distintos, como crianças e esportistas. Em relação as doenças que podem ser afloradas nesse período podem ser citados o câncer de pele, bem como as micoses de praia.
Além da hidratação padrão da pele, é importante que haja também uma hidratação interna, com alimentos saudáveis e a ingestão intensa de líquidos. A Sociedade faz uma série de recomendações para quem irá ficar exposto ao sol. Algumas já conhecidas - outras que merecem alerta:
- Aplicar protetor solar ao longo do dia;
- Reaplicar o protetor solar duas vezes ao dia ou a cada duas horas se a pessoa entrar na água ou suar muito;
- Utilizar boné ou chapéu para proteger o couro cabeludo;
- Evitar exposição direta ao sol das 10h às 16h e;
- Uso de guarda-sol (na praia) de tecido grosso;
- Beber bastante água.
Entrevista - John Gomes - Aline Pinheiro - 31-12-18.mp3

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