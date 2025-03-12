Especial Covid-19: médicos relembram como era estar na linha de frente

Leitos lotados, falta de oxigênio, crescimento exponencial de casos, início da vacinação... essas são apenas algumas das situações que médicos intensivistas encontraram nos plantões durante a pandemia da Covid-19. Milhares de mortes, o risco de contaminação, medo de infectar os parentes também eram questões que mexiam com o psicológico dos profissionais que tentavam salvar vidas durante o período. Para relembrar como foi a atuação dos profissionais da saúde durante a crise sanitária, a CBN Vitória conversa com a infectologista Rúbia Miossi, o cardiologista Eduardo Castro e o intensivista Adenilton Rampinelli. Ouça a conversa completa!