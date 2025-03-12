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5 anos da Pandemia

Especial Covid-19: médicos relembram como era estar na linha de frente

Ouça entrevista com os médicos Rúbia Miossi, Eduardo Castro e Adenilton Rampinelli

Publicado em 12 de Março de 2025 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2025 às 11:03
Técnico em enfermagem durante atendimento a um paciente na UTI de covid-19 do Hospital Evangélico de Vila Velha
Técnico de enfermagem durante atendimento a um paciente na UTI de covid-19 do Hospital Evangélico de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Leitos lotados, falta de oxigênio, crescimento exponencial de casos, início da vacinação... essas são apenas algumas das situações que médicos intensivistas encontraram nos plantões durante a pandemia da Covid-19. Milhares de mortes, o risco de contaminação, medo de infectar os parentes também eram questões que mexiam com o psicológico dos profissionais que tentavam salvar vidas durante o período. Para relembrar como foi a atuação dos profissionais da saúde durante a crise sanitária, a CBN Vitória conversa com a infectologista Rúbia Miossi, o cardiologista Eduardo Castro e o intensivista Adenilton Rampinelli. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adenilton Rampinelli, Eduardo Alberto Castro e Rúbia Miossi - 12-03-25.mp3

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