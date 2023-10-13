Esculturas da CowParade Vitória e Vila Velha vão a leilão beneficente

Até o dia 15 de outubro, as vaquinhas mais charmosas e coloridas do mundo ficarão expostas pelas cidades de Vitória e Vila Velha através da exposição CowParade Brasil. Reunindo trabalhos de artistas capixabas e residentes do Espírito Santo, as esculturas têm como objetivo levar mais arte e cultura às ruas e também contribuir para causas sociais. Ao final da exposição, 61 obras serão leiloadas em prol de instituições beneficentes. Todo o valor arrecadado será repassado para três instituições: A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC). Em entrevista à CBN Vitória, a Fundadora da Toptrends, empresa responsável pela CowParade no Brasil, Catherine Duvignau, explica os objetivos da exposição e como funciona o leilão. Ouça a conversa completa!