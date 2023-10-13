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Cultura

Esculturas da CowParade Vitória e Vila Velha vão a leilão beneficente

Ouça detalhes na entrevista com a a fundadora da Toptrends, empresa responsável pela CowParade no Brasil, Catherine Duvignau

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 09:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2023 às 09:48
62 esculturas da CowParade estão espalhadas por Vitória e Vila Velha
61 esculturas da CowParade estão espalhadas por Vitória e Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Até o dia 15 de outubro, as vaquinhas mais charmosas e coloridas do mundo ficarão expostas pelas cidades de Vitória e Vila Velha através da exposição CowParade Brasil. Reunindo trabalhos de artistas capixabas e residentes do Espírito Santo, as esculturas têm como objetivo levar mais arte e cultura às ruas e também contribuir para causas sociais. Ao final da exposição, 61 obras serão leiloadas em prol de instituições beneficentes. Todo o valor arrecadado será repassado para três instituições: A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC). Em entrevista à CBN Vitória, a Fundadora da Toptrends, empresa responsável pela CowParade no Brasil, Catherine Duvignau, explica os objetivos da exposição e como funciona o leilão. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - Catherine Duvignau - 12-10-23

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