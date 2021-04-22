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COVID-19

Escritórios do futuro: como serão os ambientes de trabalho pós-Covid

O arquiteto Marcelo Barbosa, é professor de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e esboçou em um exercício como será essa volta aos escritórios. Acompanhe!

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2021 às 10:56
Certamente, a pandemia da Covid-19 terá fim, e com isso, muitos trabalhadores devem retornar do home office para o trabalho presencial. Mas o vírus alterou completamente a realidade em que nós vivemos. Nos escritórios não será diferente. O arquiteto Marcelo Barbosa, é professor de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esboçou em um exercício como será essa volta aos escritórios. Três pontos vão se destacar nas mudanças dos ambientes de trabalho: espaço, ventilação e uso da tecnologia. Em entrevista à CBN Vitória, ele explica que haverá muita automação, aumento do uso da tecnologia, uma tentativa de aproveitar a ventilação natural e obviamente mais espaço entre as estações de trabalho. Acompanhe a entrevista!
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Barbosa - 22-04-21.mp3

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