Escritora do ES estreia na Bienal do Livro no Rio

A jornalista e escritora Aurê Aguiar assinou contrato com a Editora Citadel para lançar seu livro "Cuide dos Seus Achados. Esqueça os seus perdidos". Principal evento editorial do Brasil, a Bienal acontecerá de 01 a 10 de setembro, no Riocentro, Rio de Janeiro, e promete reunir artistas e escritores de todo o país para uma edição histórica de comemoração dos seus 40 anos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela traz detalhes da publicação e do processo de inspiração por meio da escrita. Ouça a conversa completa!