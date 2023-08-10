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Escritora do ES estreia na Bienal do Livro no Rio

A jornalista e escritora Aurê Aguiar lançará “Cuide dos Seus Achados. Esqueça os seus perdidos “ na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 18:03

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

10 ago 2023 às 18:03
A jornalista e escritora Aurê Aguiar
A jornalista e escritora Aurê Aguiar Crédito: Victoria Bonatti
A jornalista e escritora Aurê Aguiar assinou contrato com a Editora Citadel para lançar seu livro "Cuide dos Seus Achados. Esqueça os seus perdidos". Principal evento editorial do Brasil, a Bienal acontecerá de 01 a 10 de setembro, no Riocentro, Rio de Janeiro, e promete reunir artistas e escritores de todo o país para uma edição histórica de comemoração dos seus 40 anos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela traz detalhes da publicação e do processo de inspiração por meio da escrita. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Aurê Aguiar - 10-08-23

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