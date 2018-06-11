Escova progressiva: produtos com 32 vezes mais formol que o permitido

Sonho de consumo de muitas mulheres e homens, os cabelos lisos e sem frizz podem ser conquistados com escovas progressivas. No entanto, o tratamento, feito à base de formaldeído, o famoso formol, pode causar muitos problemas ao organismo. Dependendo da concentração da substância, o que deveria ser um alívio pode se tornar uma dor de cabeça com queda dos fios, irritação e até queimaduras.