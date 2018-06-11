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ENTREVISTA

Escova progressiva: produtos com 32 vezes mais formol que o permitido

Alerta é da Protest que encontrou quantidade de formol acima do permitido pela Anvisa em dez marcas

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 12:36

Publicado em 

11 jun 2018 às 12:36
Sonho de consumo de muitas mulheres e homens, os cabelos lisos e sem frizz podem ser conquistados com escovas progressivas. No entanto, o tratamento, feito à base de formaldeído, o famoso formol, pode causar muitos problemas ao organismo. Dependendo da concentração da substância, o que deveria ser um alívio pode se tornar uma dor de cabeça com queda dos fios, irritação e até queimaduras.
Em um teste com as 12 marcas mais vendidas do mercado realizado pela Proteste, verificou-se que 10 etiquetas apresentam irregularidades. Foram analisadas amostras das marcas: Zap All Time, Gloss Profissional, Maria Escandalosa, Portier – Exclusive, Portier – Unique, Foreverliss, Probelle, G Hair- Tratamento capilar marroquino, G Hair – Fórmula Original Alemã, Etnik Brasil, Madamelis e Maria Glamurosa. Foram avaliados no teste elementos como rotulagem, dosagem de formaldeído e o pH de cada produto. Marcia Carvalho, técnica e representante da Proteste, explica o levantamento. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Marcia Carvalho - 11-06-18
MARCAS TESTADAS
· Zap All Time;
· Gloss Profissional;
· Maria Escandalosa;
· Portier – Exclusive;
· Portier – Unique;
· Foreverliss;
· Probelle;
· G Hair- Tratamento capilar marroquino;
· G Hair – Fórmula Original Alemã;
· Etnik Brasil;
· Madamelis;
· Maria Glamurosa

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