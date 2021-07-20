Escolas particulares têm autonomia para definirem retorno presencial obrigatório

As aulas presenciais na rede particular de ensino foram retomadas antes mesmo da obrigatoriedade orientada pelo governo estadual. É o que aponta o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, em entrevista à CBN Vitória. Ele explica que várias escolas já conseguem trabalhar com 100% da capacidade presencial, seguindo os protocolos de biossegurança, como distanciamento de 1,5 metro entre alunos na sala de aula. Com isso, "a escola tem autonomia para administrar os estudantes", afirma o presidente, assim como definir se o modelo híbrido se dará com alternância diária ou semanal. Lellis ressaltou que a atual portaria do governo, que regulamenta a volta às aulas, permite que os pais escolham até 31 de dezembro o modo mais seguro de participação dos alunos: presencial, híbrido ou remoto. O presidente do Sinepe ressaltou ainda que os integrantes da comunidade escolar que se recusarem a receber a vacina contra a Covid-19 podem não ter os contratos renovados pelas instituições de ensino.