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Educação

Escolas particulares têm autonomia para definirem retorno presencial obrigatório

Quem explica é o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jul 2021 às 11:36
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels
As aulas presenciais na rede particular de ensino foram retomadas antes mesmo da obrigatoriedade orientada pelo governo estadual. É o que aponta o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, em entrevista à CBN Vitória. Ele explica que várias escolas já conseguem trabalhar com 100% da capacidade presencial, seguindo os protocolos de biossegurança, como distanciamento de 1,5 metro entre alunos na sala de aula. Com isso, "a escola tem autonomia para administrar os estudantes", afirma o presidente, assim como definir se o modelo híbrido se dará com alternância diária ou semanal. Lellis ressaltou que a atual portaria do governo, que regulamenta a volta às aulas, permite que os pais escolham até 31 de dezembro o modo mais seguro de participação dos alunos: presencial, híbrido ou remoto. O presidente do Sinepe ressaltou ainda que os integrantes da comunidade escolar que se recusarem a receber a vacina contra a Covid-19 podem não ter os contratos renovados pelas instituições de ensino. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Moacir Lellis - 20-07-21

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